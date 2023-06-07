Hakan Fidan'dan İsveç'e NATO mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Fidan İsveç’in NATO üyeliği için somut adımlar atılması gerektiğini vurguladı. Her iki bakan da “Daimi Ortak Mekanizma” toplantısı sonrasında yeniden temas etmek üzere mutabakata vardı.
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