Bakan Hakan Fidan’dan ilk paylaşım: 'Milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz'

Yayınlanma: 06.06.2023 - 15:23

Güncelleme: 06.06.2023 - 15:33

Dışişleri Bakanı Fidan, "@HakanFidan" kullanıcı adıyla resmi Twitter hesabı açtı. Hakan Fidan, yeni hesabından ilk paylaşımını da yaptı.

Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı görevini İbrahim Kalın’a devrettiğini belirterek, “Dışişleri Bakanlığı görevini tevdi eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Köklü geleneğe sahip Hariciye Teşkilatımızla milli dış politika vizyonumuzu daha da geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İşte Fidan'ın o paylaşımı: