Son Dakika... Donald Trump, zafer konuşması yapıyor: Muhteşem bir zafer elde ettik

Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:35

Güncelleme: 06.11.2024 - 10:58

Donald Trump, eşi Melania ve oğulları Eric, Donald Trump Jr ve Barron'un da aralarında bulunduğu bir dizi aile üyesiyle birlikte Florida'daki West Palm Beach'te sahne aldı.

JD Vance de sahnede Trump ile birlikte “seçilmiş” başkan ve başkan yardımcısı olarak tanıtıldı.

Tüm seçim mitinglerinde olduğu gibi Trump, Lee Greenwood'un “God Bless the USA” şarkısı eşliğinde sahneye çıktı.

Trump, zaferini şu sözlerle ilan etti:

“Hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Açıkçası bunun tüm zamanların en iyi siyasi hareketi olduğuna inanıyorum. Yardıma çok ihtiyacı olan bir ülkemiz var ve her şeyi düzelteceğiz. Açıkça görülüyor ki, bu büyük siyasi bir zafer. 47. başkanınız ve 45. başkanınız olarak seçilmenin olağanüstü onuru için Amerikan halkına teşekkür etmek istiyorum. Bu, Amerikan halkı için Amerika'yı yeniden büyük yapmamızı sağlayacak muhteşem bir zaferdir.”

“ALTIN ÇAĞ BAŞLAYACAK”

Trump, “Amerika için gerçekten altın çağ başlayacak. Her gün, vücudumdaki her bir nefesle sizin için savaşacağım. Çocukların hak ettiği güçlü, güvenli ve müreffeh Amerika'yı teslim edene kadar durmayacağım. Ve sizin hak ettiğiniz. Bu Amerika için gerçekten altın çağ olacak. Halk oylamasını da kazandık ki bu harika” ifadelerini kullandı.

Trump, seçim zaferinin Cumhuriyetçilere “Amerika'yı yeniden büyük yapma” imkanı vereceğini belirterek, destekçilerine “Bu çok büyük salonda büyük bir sevgi duygusu var. Yanımda duran bu insanlar inanılmaz insanlar. Sizleri çok mutlu edeceğiz, oylarınızla gurur duymanızı sağlayacağız. Amerika bize eşi benzeri görülmemiş ve güçlü bir yetki verdi” dedi.

Trump, Cumhuriyetçi partinin “Senato'nun kontrolünü geri aldığını” belirterek, “Bunlar zorlu yarışlardı, Senato'daki zaferlerin sayısı kesinlikle inanılmazdı. Temsilciler Meclisi'nin kontrolünü de elimizde tutacağız gibi görünüyor” dedi.

EŞİ VE ÇOCUKLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, “güzel eşi” Melania'ya dönerek “harika bir iş çıkardığını” ve “çok çalıştığını” söyleyerek teşekkür etti.

Eşi Melania'nın vefat eden annesinin “şu anda bu sahnede dursa çok mutlu olacağını” söyleyen Trump, “Çok gurur duyardı” dedi.

Trump, “muhteşem çocuklarına” da teşekkür etti.

“ABD TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK SİYASİ GERİ DÖNÜŞE TANIK OLDUK”

Trump'ın yardımcısı olan JD Vance, sahneye çıkarak konuşma yaptı.

Kalabalığa dönmeden önce Donald Trump'a saygılarını sunan kendisine başkan yardımcısı olma fırsatı verdiği için teşekkür eden JD Vance, şunları söyledi:

“Bence az önce Amerika Birleşik Devletleri tarihindeki en büyük siyasi geri dönüşe tanık olduk. Başkan Trump'ın liderliğinde sizin için, hayalleriniz için, çocuklarınızın geleceği için mücadele etmekten asla vazgeçmeyeceğiz. Amerikan tarihindeki en büyük siyasi geri dönüşün ardından, Donald Trump'ın liderliğinde Amerikan tarihindeki en büyük ekonomik geri dönüşe öncülük edeceğiz.”