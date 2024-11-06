ABD seçim sonuçlarının piyasalara etkisi: Trump'ın zaferi sonrasında Fed faiz indirimi tahminleri ne yönde?
ABD seçimlerinde Trump'ın zaferi sonrasında yatırımcıların Fed’in 2025 faiz indirimi beklentilerini azalttı.
ABD başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Trump'ın üstün göründüğü veriler doğrultusunda yatırımcılar Fed'in 2025'te faiz indirimine gitme ihtimalini azalttı.
Fed'in politika faizine yönelik vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapan yatırımcılar Fed'in bu hafta ve aralık ayında politika faizinde çeyrek puan daha düşüş yapmasını bekliyor. Ancak yeni gelişmelerle birlikte, Fed'in 2025’in ilk yarısında yalnızca iki faiz indirimi daha yaparak oranı yüzde 3,75-yüzde 4 aralığına çektikten sonra durabileceği öngörüsü ön plana çıktı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Son seçim anketinde çarpıcı sonuç!
- TÜPRAŞ'ta patlama: 12 kişi yaralandı
- ABD’de başkanlık seçiminde kim önde?
- İsrail Savunma Bakanı görevden alındı!
- 'Erdoğan ömür boyu Cumhurbaşkanı olacak diye...'
- Pervin Buldan'dan Burcu Köksal'a cevap!
- AKP’li vekilden açıklama: MHP'li Adan ek süre vermedi!
- Beyoğlu'ndaki cinsel saldırı dehşetinde yeni gelişme
- Türkiye'de bir sağlık skandalı daha!
- Napoli'den Galatasaray'a Osimhen yanıtı!