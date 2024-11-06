ABD seçim sonuçlarının piyasalara etkisi: Trump'ın zaferi sonrasında Fed faiz indirimi tahminleri ne yönde?

Yayınlanma: 06.11.2024 - 10:01

Güncelleme: 06.11.2024 - 10:02

ABD başkanlık seçim sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Trump'ın üstün göründüğü veriler doğrultusunda yatırımcılar Fed'in 2025'te faiz indirimine gitme ihtimalini azalttı.

Fed'in politika faizine yönelik vadeli işlem sözleşmelerinde işlem yapan yatırımcılar Fed'in bu hafta ve aralık ayında politika faizinde çeyrek puan daha düşüş yapmasını bekliyor. Ancak yeni gelişmelerle birlikte, Fed'in 2025’in ilk yarısında yalnızca iki faiz indirimi daha yaparak oranı yüzde 3,75-yüzde 4 aralığına çektikten sonra durabileceği öngörüsü ön plana çıktı.