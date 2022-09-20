Son dakika: Donets ve Luhansk'tan referanduma gidiyor

Ukrayna'nın Rus işgali altındaki Donetsk ve Luhansk bölgeleri, Rusya'ya katılmak için 23-27 Eylül tarihleri arasında referanduma gideceklerini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
20 Eylül 2022 Salı, 15:38
Son dakika: Donets ve Luhansk'tan referanduma gidiyor
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Rusya donetsk luhansk referandum

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