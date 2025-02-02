Son Dakika: Ege dünden beri sallanıyor... Yunanistan'dan 'acil' toplantı kararı!

Son Dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.

Son Dakika: Ege dünden beri sallanıyor... Yunanistan'dan 'acil' toplantı kararı!
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İHA
Yayınlanma: 02.02.2025 - 21:28

Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik bugün gün boyu devam etti. Bunun üzerine Yunanistan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldığı öğrenildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugüne kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.

AFAD verilerine göre saat 21:43 itibari ile son depremler şu şekilde kaydedildi:


Etiketler: #deprem #Yunanistan #yunanistan başbakanı

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