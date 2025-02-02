Son Dakika: Ege dünden beri sallanıyor... Yunanistan'dan 'acil' toplantı kararı!
Son Dakika haberi... Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis, Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldı.
Ege Denizi’ndeki sismik hareketlilik bugün gün boyu devam etti. Bunun üzerine Yunanistan'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis'in Ege Denizi'nde meydana gelen depremlerin ardından acil toplantı kararı aldığı öğrenildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerinden derlenen bilgiye göre, Ege Denizi'nde dün saat 15.51'den bugüne kadar en küçüğü 1,3 ila en büyüğü 4,8 olan 30'un üzerinde sarsıntı tespit edildi.
AFAD verilerine göre saat 21:43 itibari ile son depremler şu şekilde kaydedildi:
Etiketler: #deprem #Yunanistan #yunanistan başbakanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Bilirkişi ruhsatsız çıktı!
- 9 anketin ortalamasında çarpıcı sonuç!
- 3 isim verdi, ‘sırtımızı döneceğiz’ dedi!
- TAG Otoyolu'nda feci kaza: TIR ve otomobil yandı
- Maliye 150 sanatçıya inceleme başlattı
- 30 yıllık kuruyemiş devi 'iflas' ediyor
- Erdoğan'dan üstü kapalı 'İmamoğlu' açıklaması
- Fenerbahçe'den müthiş geri dönüş!
- Uçum, teğmenlerin ihracını böyle savundu!
- Merve Özbey’in eşi ve bir Emniyet müdürü gözaltında!