Son Dakika: Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Aceh bölgesinin batı kıyılarında 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
24 Eylül 2022 Cumartesi, 09:46
Son Dakika: Endonezya'da 6,2 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,2 büyüklüğündeki depremin, Aceh eyaletindeki bir kıyı kenti olan Meulaboh'un 40 kilometre güneybatısında ve 49 kilometre derinlikte meydana geldiğini duyurdu.

Depremin ardından ciddi bir hasar ya da can kaybı bildirilmezken yetkililer, tsunami tehdidinin olmadığını açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, Klimatoloji ve Jeofizik Ajansı ise depremin büyüklüğünü 6,4 olarak duyurdu.



endonezya deprem Son dakika

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler