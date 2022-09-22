Son Dakika... Meksika'da deprem: 6,7 ile sallandı

22 Eylül 2022 Perşembe, 09:44

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) aktardığına göre, Meksika'nın Michoacan bölgesinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.

19 Eylül'de de yine Meksika'nın Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde 20 Eylül'de ise 5,8 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.

7,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti.