Son Dakika... Meksika'da deprem: 6,7 ile sallandı
Meksika'nın Michoacan bölgesinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC) aktardığına göre, Meksika'nın Michoacan bölgesinde 6,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği bildirildi.
19 Eylül'de de yine Meksika'nın Michoacan eyaletinde 7,6 büyüklüğünde 20 Eylül'de ise 5,8 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti.
7,6 büyüklüğündeki depremde 1 kişinin de hayatını kaybettiği belirtilmişti.
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