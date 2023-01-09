Son Dakika: Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem

Son dakika gelişmesi... Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 09.01.2023 - 21:29
Son Dakika: Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem
Abone Ol google-news

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Tanimbar Adaları'nın kuzeybatı açıkları olan depremin büyüklüğünün 7,6 olduğunu duyurdu.

Deprem, 95,2 kilometre derinlikte kaydedildi.

 

Ülkede depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.


endonezya Maluku deprem

En Çok Okunan Haberler