Son Dakika: Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem
Son dakika gelişmesi... Endonezya'nın Maluku eyaletinde 7,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), merkez üssü Maluku eyaletine bağlı Tanimbar Adaları'nın kuzeybatı açıkları olan depremin büyüklüğünün 7,6 olduğunu duyurdu.
Deprem, 95,2 kilometre derinlikte kaydedildi.
Ülkede depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.
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