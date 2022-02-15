Son Dakika: Erdoğan BAE'de yatırımcılarla buluştu

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BEA) yatırımcılarla buluştuğu toplantıda açıklamalarda bulunuyor.

cumhuriyet.com.tr
15 Şubat 2022 Salı, 10:46
Son Dakika: Erdoğan BAE'de yatırımcılarla buluştu
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Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şu şekilde:

  • Türkiye-BEA ilişkisinde yeni bir dönemi başlattık. Ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımak.
  • Çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler Çok geniş bir yelpazede imzalanan belgeler, birlikte çalışma arzumuzu ortaya koymuştur.
  • Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede mesafe alacağımızı öngörüyorum.
  • Her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz.
  • (BAE ile) Ortak hedefimiz, ikili ilişkilerimizi her alanda çok daha üst seviyelere taşımaktır.
  • BAE ileri teknoloji şirketlerine uygun yatırım ortamı sağlıyor. Türkiye ise dinamik nüfus ile yeni gelişmelere öncülük ediyor.
  • BAE, Türkiye'nin Körfez bölgesindeki başlıca ticaret ortağıdır. Ticari ilişkilerin geliştirilmesi, yatırımların artırılması konusunda güçlü bir müşterek iradeye sahibiz.

"BAĞLANTILARIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİ GEREKEN ADIMLARI ATIYORUZ"

  • Her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz. Türkiye 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi ve coğrafi konumuyla öne çıkan bir ülkedir. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin dayanıklılığını açıkça göstermiştir. Hızlı karar alma mekanizmalarımız ile üretim, yatırım ve istihdamı teşvik eden adımlarımızla salgın sürecini suhuletle yönettik.
  • Karayolu, havayolu, bankacılık ve finansman başta olmak üzere her alandaki ekonomik bağlantıların güçlenmesi için biz de gereken adımları atıyoruz.
  • Çift haneli olacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla başarımızı taçlandırmış olacağız. Uluslararası yatırımcıların ülkemize ilgisi giderek artıyor.
  • Biz 2003 yılından bu yana 239 milyar dolardan fazla doğrudan uluslararası yatırım çekmeyi başarmış bir ülkeyiz.

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