Son dakika... Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

31 Ekim 2021 Pazar, 13:24

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden Roma'da görüştü.

AA'nın aktardığına göre; Erdoğan'ın Biden ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerini güçlendirmek ve geliştirmek için ortak mekanizma kurulması konusunda mutabık kalındığı bildirildi. Görüşmede ayrıca, ikili ticaret hacminin artırılması yönündeki ortak perspektif doğrultusunda atılacak adımlar ele alındı.

NATO ittifakı ve stratejik ortaklık zeminine vurgu yapılan zirvede iklim değişikliği konusunda karşılıklı atılan adımlardan duyulan memnuniyet de dile getirildi.

Reuters'a konuşan bir Türk yetkili ise görüşmeye ilişkin "Çok pozitif bir atmosferde gerçekleşti" dedi.

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA: S-400 VURGUSU

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise görüşmeye ilişkin şu ifadeler kullanıldı:

"Biden, yapıcı ilişkileri sürdürme, işbirliği alanlarını genişletme ve fikir ayrılıklarını etkin bir şekilde yönetme arzusunun altını çizdi. Biden, Türkiye'nin Afganistan'daki NATO misyonuna yaklaşık yirmi yıldır yaptığı katkılardan dolayı takdirini dile getirdi. Liderler, Suriye'deki siyasi süreci, Afganlara insani yardımın ulaştırılmasını, Libya'daki seçimleri, Doğu Akdeniz'deki durumu ve Güney Kafkasya'daki diplomatik çabaları ele aldı."

Açıklamada ayrıca, Türkiye'nin NATO müttefiki olarak önemini vurgulayan Biden'ın, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alınmasından duyulan endişeleri dile getirdiği kaydedildi. Biden ayrıca, güçlü demokratik kurumlar ile insan haklarına saygının yanı sıra barış ve refah için hukukun üstünlüğünün öneminin altını çizdi.

1 SAAT 10 DAKİKA SÜRDÜ

Basına kapalı yapılan ve planlananın aksine 20 dakika değil yaklaşık 1 saat 10 dakika süren görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD'li mevkidaşı Antony Blinken da hazır bulundu.

GÖRÜŞME ÖNCESİ ABD'Lİ YETKİLİ İŞARET ETMİŞTİ

Reuters'a konuşan ABD'li bir yetkili, Biden'ın Erdoğan'a, 'krizlerden kaçınmanın bir yolunu bulmaları gerektiğini' söyleyeceğini belitrmişti. Yetkili, "Erdoğan'ın ABD büyükelçisini sınır dışı etmesi halinde iki lider arasındaki görüşme gerçekleşmeyecekti. Sorun en azından şimdilik çözülmüş görünüyor..." ifadelerini kullanmıştı.