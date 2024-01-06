Erdoğan, Blinken'ı kabul etti

Vahdettin Köşkü’nde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.01.2024 - 14:46
Erdoğan, Blinken'ı kabul etti
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'daki görüşmesi sona erdi.

Fidan ve Blinken'ın, İstanbul'da bulunan Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi yaklaşık iki saat sürdü.

Dışişleri Bakanlığının X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, görüşmede Gazze'deki savaş, insani kriz, İsveç’in NATO’ya katılım süreci, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi.

Görüşme Vahdettin Köşkü’nde gerçekleştiriliyor.

7 EKİM'DEN BU YANA 4. BÖLGE TURU

Blinken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 4. kez bölge turuna çıktı.

Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, İsrail, Filistin ve Mısır'ı da kapsayan turu çerçevesinde ilk olarak İstanbul'a gelen Blinken, mevkidaşlarıyla görüşerek "bir dizi kritik konuyu" ele alacak.

Blinken'ın Türkiye'nin ardından akşam saatlerinde Yunanistan'a geçmesi ve Girit Adası'nda Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüşmesi bekleniyor.


ABD Antony Blinken

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