Son Dakika... Erdoğan duyurdu: Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat dönemi

06 Eylül 2022 Salı, 16:11

Balkan turu kapsamında Bosna Hersek'te bulunan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan böyle Bosna Hersek'ten Türkiye'ye, Türkiye'den Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de anlaşmayı imzalayacağız" dedi.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

"Balkan turumuzun ilk durağı olan Bosna Hersek'te bulunmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Dışişleri Bakanlıklarımız tarafından yapılan ortak açıklamalar üzerine, siyasi, askeri ve ekonomik ilişkilerin ötesinde sahip olduğumuz bağlar ilişkilerimizin sağlam temelini oluşturuyor. Görüşmelerde ilişkilerimizi daha da ileri seviyelere taşımak için atabileceğimiz adımları ele aldık.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPMAKTA HAZIRIZ"

Bosna Hersek 2 Ekim'de yapılacak bir seçime hazırlanıyor. Seçim arefesinde böyle bir seyahati gerçekleştirmek bizler için de ayrı bir mutluluk vesilesi. Seçim sonuçlarının tüm Bosna Hersek için şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bosna Hersek'teki mevcut sıkıntıların aşılması amacıyla Türkiye olarak elimizden geleni yapmakta hazır olduğumuzu bir kez daha tekrarlıyorum. 876 milyon dolara ulaşan ikili ticaretimizi geliştirmek amacıyla neler yapabileceğimizi ele aldık. Saraybosna-Belgrad otoyolu projesine büyük önem veriyoruz.

"KİMLİK KARTIYLA SEYAHAT YAPILABİLECEK"

Bu projeyi yalnızca bölge ülkeleri değil bölge halklarını da birbirine bağlayacak bir proje olarak değerlendiriyorum. Türkiye olarak Bosna Hersek'e yönelik kalkınma yardımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yeni adımı kimlik kartlarıyla Bosna Hersek-Türkiye arasındaki gidiş gelişleri yapabilme kararını da verdik. Bundan böyle Bosna Hersek'ten Türkiye'ye, Türkiye'den Bosna Hersek'e kimlik kartıyla seyahat yapılabilecek. Yarın aynı şekilde Sırbistan ile de anlaşmayı imzalayacağız.

Daha önce Bulgaristan ile de böyle bir anlaşmayı imzalamıştık.

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Benim anlattıklarımız rüya değil. 'Bir gece ansızın gelebiliriz' diyorsak geliriz. Bize yönelik tehditler devam ederse, sabrın da bir sınırı vardır'