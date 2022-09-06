Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' sözlerine Yunanistan'dan tepkiler: 'Seçim yatırımı'

06 Eylül 2022 Salı, 15:52

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Haber sitelerinde “Erdoğan bize de geliyormuş” gibi alaycı yorumlara paralel olarak, Yunanistan Dışişleri bakanlığı, Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın kaleminden “Türkiye'de üst düzey siyasetçilerin son zamanlarda yaptıkları tehditvari söylemlerini içeren mektubun BM başta olmak üzere, AB ve NATO genel sekreterliğine iletileceği” açıklandı.

Dışişleri Bakanı Dendias’ın aynı mektubun içine MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Ülkü Ocaklarına hediye ettiği haritayı da eklediği belirtilirken “yalnız Yunan adalarını değil; Girit adasını bile Türk toprakları olarak gösteren böyle bir haritan Türkiye’nin neleri amaçladığını göstermektedir” ifedelerine de yer verildiği belirtiliyor.

Cumhurbaşkanının aynı açıklamayı iki gün sonra tekrarlaması üzerine Yunan hükümeti “Yunanistan, bu gibi akıl dışı ve yokuş aşağı giden açıklamaların peşine düşmemekte kararlıdır” açıklamasını tekrarladı. Yunan basınında da Dışişleri kaynaklarına dayandırılan haberlerde “Atina’nın serinkanlı siyesetini aynen sürdüreceği; Yunanistan’ın kimseden korkmasına gerek olmadığı; çünkü Türkiye’nin de Yunanistan’ın Suriye olmadığını iyi bildiği gibi” ifadelere yer veriliyor.

Bu arada, AB dönem Başkanı Çekya Dışişleri Bakanlığı'nın “Türkiye’nin tehditkar söylemlerini eleştiren” açıklaması, Fransız Dışişleri Bakanı Cathrine Colonna’nın Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenlenen ortak basın toplantısında “gerginliği tırmandıran söylemlerden uzak durulmasını” söylemesi ve ABD Dışişleri Bakanlığı'nın S300’lerle S400’leri ayrı ayrı kefelere koyması ve isim vermeden Türkiye’yi hedef alan çağrıları, Atina’da memnuniyet yarattı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ise aynı basın toplantısında “AB ve üçüncü ülkelerin tarafsız kalmaları” ve “Türkiye’nin diyalog çağrılarını desteklemesi için” yaptığı çağrılarla Erdoğan’ın “bir gece ansızın gelebiliriz” sözlerinin çelişkilere yol açtığına dikkat çekiliyor.

MİÇOKATİS: DİYALOG ARZU EDİYORUZ

Son olarak Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputová’yı Atina’da kabul ederken yaptığı kısa konuşmasında Türkiye ile yaşanan gerginliğe de değindi.

Miçotakis Atina’nın Türkiye ile her zaman uluslararası hukuk ve uluslararası deniz hukuku çerçevesinde diyalog kurmayı arzu ettiğini söyledi, ancak Yunan egemenlik haklarına kuşku ile bakılmasının asla kabul edilebilecek bir davranış olmadığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni açıklamasında da “bir gece ansızın gelebiliriz” ifadesine rağmen “... oraya (Yunanistan’a) verdiğim mesajlardan sonra kendilerine bir çeki düzen verme yoluna girdiler” yolundaki sözleri ile bir önceki gün Bakanlar Kurulu toplantısından sonra “Yunanistan ne ekonomik ve askeri açıdan dengimiz olmadığından; muhattabımız da değildir” şeklindeki ifadeleri “Erdoğan’ın bir yumuşama yoluna girmeye çalıştığı” şeklinde de yorumlandı.

Türkiye’nin son dönemlerde dört bir koldan Yunanistan ile Türkiye arasındaki sorunların tümünü masaya yatırması ve sürekli irdelemesiyle Yunanistan’da “bu çıkışların seçim malzemesi olduğu” kanısı hakim olmaya başladı.

Bu konuda yapılan yorum ve analizlerde “Erdoğan’ın gerek iç politika ve ekonomi konularında gerekse Suriye gibi dış politikada çektiği sıkıntılara karşı Yunanistan cephesini sıcak tutmaya özen gösterdiği” öne sürülüyor.