Son dakika: Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

cumhuriyet.com.tr
21 Mayıs 2022 Cumartesi, 17:58
Son dakika: Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü
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Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.

Erdoğan, Türkiye’nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.


NATO finlandiya AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Erdoğan

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