Son dakika: Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı ile görüştü
Erdoğan, Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Erdoğan, görüşmede, NATO içinde bir müttefik açısından tehdit oluşturan terör örgütlerini görmezden gelen bir anlayışın dostluk ve ittifak ruhuyla bağdaşmayacağını belirtti.
Erdoğan, Türkiye’nin milli güvenliğine ve halkına yönelik açık bir tehdide karşı verdiği meşru ve kararlı mücadeleye saygı gösterilmesini ve bu mücadeleye destek verilmesini beklemenin en doğal hakkı olduğunu ifade etti.
Video Haberler
- Ekrem İmamoğlu: İnsan imreniyor...
- Komşuların 'park' kavgası: Ortalık savaş alanına döndü
- 'Konya havzasında küçükbaş sayısında yüzde 60 azalma'
- Nispetiye'de feci olay: 1 ölü
- Kavgayı ayırırken 'taksisi' çalındı
- Kaza yapmamak için 'benzinliğe' daldı
- Akılalmaz olay: Çocuklarını yolda unuttular
- Balık tutarken bulduğu top mermisiyle minibüse bindi
- Şişli'de ilginç kaza: Boş caddede moto kurye çarptı
- Düğünde gürültü uyarısı yapan polisler saldırıya uğradı
En Çok Okunan Haberler
-
- İktidarın çökerttiği tarım politikasına kızıp...
- Saray'dan 'Hollanda sistemi' uygulaması
- Neden dokunulamadığı belli oldu
- 'O koltuktan ayrılmayabilecek güçte'
- Finlandiya'dan karşı hamle
- AKP'ye 'soğuk duş'
- Atatürk düşmanlığı bitmiyor
- AKP'li vekilden tepki çeken paylaşım
- Maymun çiçeği virüsü dünyada yayılıyor
- FOX TV ve Birinci cephesinden açıklama