Son dakika... Erdoğan ile Macron bir araya geldi

31 Ekim 2021 Pazar, 15:31

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Roma'daki G20 Liderler Zirvesi temasları kapsamında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Zirvenin yapıldığı Nuvola Kongre Merkezi'nde iki lider basına kapalı, baş başa bir araya geldi.

Görüşme, 50 dakika sürdü.

G20 PROGRAMI

Erdoğan, Macron'dan önce G20 Dönem Başkanı İtalya Başbakanı Mario Draghi ve ABD Başkanı Joe Biden ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirmişti.

Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında geldiği İtalya’nın başkenti Roma’da "Küresel Ekonomi" ve "Küresel Sağlık" konulu ilk oturumuna katılmış, ardından bazı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmişti. Erdoğan ayrıca, eşi Emine Erdoğan ile birlikte İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından G20 liderleri onuruna verilen akşam yemeğine de katılım gerçekleştirmişti.



