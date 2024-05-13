Son Dakika... Erdoğan ve Miçotakis görüştü: 'Aramızda çözülemeyecek sorun yok'

Yayınlanma: 13.05.2024 - 18:22

Güncelleme: 13.05.2024 - 18:26

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Beştepe'de bir araya geldi. İki lider, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Sayın başbakanla biraz önce dar kapsamlı son derece verimli, samimi, yapıcı bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmelerimizde ikili gündemimizde yer alan konuları etraflıca gözden geçirdik. Geçtiğim yıl 6 milyar dolar olan ikil ticaretimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefi için çalışıyoruz.

Deprem kuşağında yer alan ülkelerimiz tabii afetler karşısında komşuluk hukukunu hep yerine getirmiş, birbirinin yardımına ilk koşan ülkelerden olmuşlardır. Afet ve Acil Durum Yönetimi alanında mutabakat zaptı bu konulardaki ahdi zeminimizi sağlamlaştırmıştır.

"ÇÖZÜME KAVUŞTURULMASI MUHİMDİR"

Komşumuz ve NATO müttefikimiz Yunanistan'dan beklentilerimizi bugün bir kez daha sayın Başbakan ile paylaştım. İlişkilerimizdeki olumlu atmosferin Yunanistan'daki Türk azınlık ve soydaşlarımızın haklarına katkı sağlamasını bekliyoruz. Kıbrıs sorununun adil ve kalıcı çözüme kavuşturulması muhimdir.

Görüşmelerimizde Gazze'de yaşanan soykırım başta olmak üzere bölgesel gelişmeler konusunda fikir teatisinde bulunduk. İsrail yönetimi ateşkes çağrılarına kulak tıkadığı gibi destekçilerine dahi meydan okumaktan geri duymuyor. Doğudan batıya bu zulme ortak olmayalım çağrısıyla her hafta meydanları dolduran tüm insanları buradan bir kez daha selamlıyoruz. BM Genel Kurulu'nun Filistin'in tam üyeliği konusunda aldığı karar, Başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız, egemen, toprak bütünlüğüne haiz Filistin devletinin tesisi olduğunu görülmüştür.

Türkiye olarak İsrail'i ateşkese zorlamaya, Filistin devletinin tanınırlığını artırmaya yönelik temaslarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Komşumuz Yunanistan'ın da katliamın durdurulması amacıyla yürütülen çabalara destek olmasını bekliyoruz. Yunanistan'la aramızda çözülemeyecek büyüklükte bir sorun olmadığına dair inancımı paylaşmıştım. Bu bir süreçtir. Daha fazla netice vermesi için titizlikle ilerletilmesi gerekir.

Görüş ayrılıklarına rağmen diyalog kanallarımızı açık tutarak olumlu gündeme odaklanıyoruz."

"HAMAS TERÖR ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Miçotakis'in "Hamas terör örgütüdür" sözlerine tepki gösterdi.

Erdoğan, "Hamas'ı bir terör örgütü olarak görmüyorum, tam aksine Hamas'ı kendi topraklarını ve kendi insanını korumanın mücadelesini veren insanlar olarak görüyorum. Hamas, 1947'den itibaren toprakları işgal edilmiş, bu topraklarının işgalinden sonra topraklarını koruma altına alan bir direniş örgütüdür" dedi.

MİÇOTAKİS: OLUMLU GELİŞMELERİ DEVAM ETTİRMEK İSTİYORUZ

Miçotakis de yaptığı açıklamada, "Bu olumlu gelişmeleri devam ettirmek istiyoruz. İki halk benim bağlandığım şekilde çok önemli bir insiyatifin meyvelerinden faydalanmaya başladı. 10 Ege adasını ziyaret edebiliyorlar. Sınır kapısında yapılan kısa bir kontrolden sonra gerçekleştirilen bir süreç. İki halkın brökrasi ızdırabı yaşamadan bir araya gelmeleri önemli bir fırsattır" dedi.

Türkiye ile iş birliğinin her geçen gün arttığını söyleyen Miçotakis, "İnsan tacirlerini durdurmak için sarf ettiğimiz çabalar çok önemli sonuçlar vermeye başladı. Türkiye bu konuda çok pozitif katkıda bulundu. Biz Avrupa kararları ışığında da Türkiye'nin Avrupa fonlarından faydalanabilmeleri için çalışıyoruz" açıklamasında bulundu.