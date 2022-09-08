Son dakika: Erdoğan ve Milanovic'ten ortak basın toplantısı

08 Eylül 2022 Perşembe, 13:18

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Hırvatistan) Ticaret hacmimiz geçen sene güçlü bir toparlanma göstererek salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı" dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

6 yıl aradan sonra Zagreb'de tekrar bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Türkiye - Hırvatistan bu yıl diplomatik ilişkilerinin 30. yıldönümünü kutluyor. Önceki yıllardaki Hırvatistan'daki depreme ilk koşan ülkelerden biri Türkiye olmuştur.

Rusya -Ukrayna arasındaki savaşı ele alıp etraflıca onu değerlendirme fırsatımız oldu. 2 Ekim'de Bosna Hersek'te yapılacak seçimi de değerlendirme fırsatımız oldu.

Hırvatistan ile ticaret hacmimiz salgın öncesi seviyeyi geride bıraktı ve 900 milyon doları yakaladı. Bunu çok daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. Hırvatistan'ın ilk jeotermal santrali, demiryolu projesi Türk firmalarınca üstlenildi.

Bir bölge ülkesi olarak Türkiye Balkanlar'da yaşanan tüm gelişmeleri yakından izlemektedir. Görüşmelerimizde Güneydoğu Avurpa'da barış ve iskikrarın korunmasıni ele aldık. Türkiye ve Hırvatistan olarak birlikte yapabileceğimiz katkılar üzerinde durduk.

Putin'in haklı olduğu bir konu var. Tahıl sevkiyatında gönderilen tahıllar, zengin ülkelere gidiyor, fakir ülkelere değil. Fakir ülkelere tahıl sevkiyatı yapılmalı. Rusya'dan da tahıl sevkiyatının başlamasını istiyoruz.

Dayton Anlaşması, Bosna Hersek için bir çözüm anlaşması değildir. Aliya İzzetbegoviç ile görüştüğümde bana, 'Başka yapacak herhangi birşeyimiz yoktu. Zoraki bu imzayı attık' demişti.

"TÜRKİYE İLE HIRVATİSTAN'IN İYİ, YAPICI VE SAĞLIKLI İLİŞKİLERE SAHİP"

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Zoran Milanovic, Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi olan ülkesinin Türkiye ile iş birliğine devam edeceğini söyledi.

Milanovic, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Türkiye ile Hırvatistan'ın iyi, yapıcı ve sağlıklı ilişkilere sahip olduğunu ifade etti.

Diplomatik ilişkilerin 30'uncu yılını kutladıklarını hatırlatan Milanovic, "Türkiye, Hırvatistan'ın zor zamanlarında anlayış ve gösterdiği destekle her zaman yanında oldu" dedi.

Milanovic, Erdoğan ile görüşmede birçok konuyu ele aldıklarını ifade ederek, "Ukrayna'daki savaşta Türkiye'nin üstlendiği hassas rolü ele aldık. Dış ticaret hacmini de görüştük. Türkiye ve Hırvatistan arasındaki dış ticaret hacmi yeterli değil zira 1 milyon dolardan daha düşük seviyede. Bunun çok daha iyi yerlere geleceğinin kanaatindeyim" diye konuştu.

Hırvatistan'a gelen yatırımcıların genellikle Türkiye'den olduğuna dikkati çeken Milanovic, "Büyük firma, banka ve turizm şirketleri geldi. Bu da aynı zamanda Türk yatırımcıların ilgisini gösteriyor ancak bu yeterli değil. Bizler adım atmalı ve tarafımızdan teklif sunmalıyız" ifadelerini kullandı.

Milanovic, AB, NATO üyesi ve istikrarlı bir ülke olarak Hırvatistan'ın Türkiye ile ekonomi ve daha birçok alanda iş birliğinin devam edeceğinin altını çizerek, "Karşılıklı daha çok konuşmalıyız zira 1 saat süren görüşme gösteriyor ki iyi niyetimiz var. Ancak birbirimizi yeteri kadar tanımıyoruz. Daha çok diyaloğa ihtiyacımız var" değerlendirmesinde bulundu.