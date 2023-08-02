Son dakika: Erdoğan ve Putin görüştü
Kremlin, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Kremlin sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Lideri Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip arasında telefon görüşmesi yapıldığını açıkladı.
Görüşmenin "şu anda devam ettiğini" belirten Peskov, Kremlin'in görüşme sonrasında açıklama yapacağını söyledi.
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