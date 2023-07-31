Kremlin: Putin ile Erdoğan Çarşamba günü telefonda görüşecek

Yayınlanma: 31.07.2023 - 13:02

Güncelleme: 31.07.2023 - 13:02

Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, günlük basın brifinginde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Dmitry Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Çarşamba günü bir telefon görüşmesi yapılmasının planlandığını duyurdu.

Peskov, Putin'in, Türkiye'ye olası bir ziyaretine ilişkin tarihi konusunda ise henüz bir bilgi olmadığını söyledi.

Peskov, Putin'in Ağustos ayında Türkiye'ye yapacağı ziyaretin tarihinin bilinip bilinmediği sorusu üzerine şunları kaydetti:

"Hayır, Başkan Putin'in bu soruyu yanıtladığı önceki günden bu yana hiçbir şey değişmedi. Nitekim, Putin'in de söylediği gibi telefon görüşmesi Çarşamba günü için planlandı."

Putin, Cumartesi günü yaptığı bir açıklamada Erdoğan ile Çarşamba günü bir telefon görüşmesi gerçekleştireceğini söylemişti.