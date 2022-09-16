Son Dakika: Erdoğan ve Putin'in görüşmesinde ‘doğalgaz’ kararı

16 Eylül 2022 Cuma, 16:59

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi, Özbekistan'ın Semerkant kentinde başladı.

Zirvede AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmeler gerçekleştiriyor. Önce Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile görüştü.

Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Putin de görüştü.

Bloomberg'in haberine göre görüşmede, Erdoğan'ın Putin'den Rus doğalgazında yüzde 25 indirim yapmasını ve ödemelerin bir kısmının Türk Lirası ile yapılmasını önerdiği iddia edildi.

Reuters'ın aktardığına göre Putin görüşmede, "Türkiye, Rusya'dan gaz tedariki için en güvenilir rotalardan biri haline geldi. TürkAkım kesintisiz çalışıyor. Türkiye'nin Rus doğalgazı için ödemelerin yüzde 25'ini ruble ile yapmasında anlaşma sağlandı. Uygulama kısa sürede yürürlüğe girecek" dedi.

"UMUT DUYUYORUM"

Rus basınına göre, daha önce Ukrayna tahılının zengin ülkelere gittiğini ve fakir ülkelere ulaşmadığını vurgulayan Rus lider, "Ukrayna tahılının yoksul ülkelere gideceğinden büyük umut duyuyorum" ifadesinde bulundu.

Putin, Akkuyu nükleer santrali inşaatına ilişkin anlaşmanın dün imzalandığını söyledi.

Putin ayrıca, BM Dünya Gıda Programı'na katkılarından ötürü AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.