Putin'den BM'ye çağrı: 'Yaptırımları kaldırın'
Rusya Devlet Başkanı Putin, “Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız” dedi.
Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı, Özbekistan’ın tarihi Semerkant şehrinde başladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) zirvesindeki konuşmasında BM'ye "gelişmekte olan ülkelere ulaşabilmesi için Rus gübresiyle ilgili kısıtlamaları kaldırması için Avrupa Komisyonu’nu ikna etmesi" çağrısını yaparak, "Avrupa limanlarında bekletilen 300 bin ton Rus gübresini gelişmekte olan ülkelere ücretsiz bir şekilde temin etmeye hazırız" ifadelerini kullandı.
Rusya lideri Putin, Özbekistan ev sahipliğinde gerçekleştirilen ŞİÖ’nün bugün dünyadaki "en büyük bölgesel örgüt olduğunu" ve uluslararası ile bölgesel sorunların çözümlenmesinde oynadığı rolü her geçen gün artırdığını kaydetti.
Putin, “ŞİÖ ülkelerinin politika ve ekonomi alanlarında yaptıkları işbirliği, egoizmden yoksun yaklaşımlar üzerinde temelleniyor” dedi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Devlet Başkanları 22. Toplantısı konuşmasında, dünya siyaseti ve ekonomisinde son dönemde esaslı dönüşümler yaşanmakta olduğunu ve bunların geri döndürülebilir değişimler olmadığını belirtti.
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