Son dakika: Esirleri taşıyan Rus uçağı düştü
Ukraynalı esir askerleri taşıyan Rus uçağının, içerisindeki 74 kişi ile düştüğü bildirildi.
Rusya Savunma Bakanlığı Ukraynalı savaş esirlerini taşıyan Rus Ilyushin Il-76 askeri nakliye uçağının Ukrayna sınırı yakınındaki Belgorod bölgesinde düştüğünü açıkladı.
RIA haber ajansında yer alan habere göre, Rusya Savunma Bakanlığı uçakta 6 mürettebat ve diğer üç kişiyle birlikte 65 Ukraynalı savaş esirinin bulunduğunu açıkladı.
Rusya Savunma Bakanlığı, uçağın neden düştüğünün bilinmediğini ancak bir komisyon kazanın nedenlerini araştırmak üzere kaza mahalline uçtuğunu belirtti.
Bölge valisi Vyacheslav Gladkov, soruşturma ekibinin ve acil servis ekiplerinin olay yerinde çalıştığını açıkladı.
Rus milletvekili Andrey Kartapolov, askeri nakliye uçağının atılan üç füze ile düşürüldüğünü öne sürdü.
Bir başka Rus milletvekili Vyacheslav Volodin, uçağın Kiev tarafından "düşürüldüğünü" iddia etti ve Batı füzelerini suçladı.
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