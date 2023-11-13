Son dakika: Eski Başbakan yeni Dışişleri Bakanı oldu

Yayınlanma: 13.11.2023 - 13:27

Güncelleme: 13.11.2023 - 13:46

Eski İngiltere Başbakanı David Cameron, Başbakan Rishi Sunak'ın üst düzey ekibini değiştirirken yaptığı sürpriz bir atamayla İngitlere'nin yeni dışişleri bakanı olarak atandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi, milletvekili olarak mecliste yer almayan David Cameron'a, Kral III. Charles'ın onayıyla İngiltere'nin üst meclisi Lordlar Kamarası'nda koltuk verileceğini ve böylece seçilmiş meclis üyesi olmamasına rağmen hükümete bakan olarak geri dönebileceğini duyurdu.

57 yaşındaki David Cameron 2010-2016 yılları arasında İngiltere başbakanı olarak görev yapmıştı. Cameron, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılması için gerçekleştirilen Brexit referandumunun ardından başbakanlıktan istifa etmişti.