Son Dakika... Eski Papa 16. Benedict, hayatını kaybetti
Vatikan, eski Papa 16. Benedict'in 95 yaşında öldüğünü duyurdu.
Vatikan, eski Papa 16. Benedict'in öldüğünü duyurdu.
Yaklaşık 600 yıl sonra istifa eden ilk papa olan eski Papa 16. Benedict 95 yaşında hayatını kaybetti.
Papa Francis, çarşamba sabahı yaptığı genel konuşmanın sonunda inananlardan kendisi için dua etmelerini isteyerek, doğum adı Joseph Ratzinger olan selefinin "çok hasta" olduğunu açıkladı.
Vatikan'dan yapılan açıklamada, eski Papa'nın sağlık durumunun yaşı nedeniyle "son saatlerde kötüleştiği" belirtilmişti.
Benedict, 2013 yılında Papa olmayı bıraktıktan sonra Vatikan'da yaşamaya başladı.
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