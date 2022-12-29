Eski Papa 16. Benedict'in sağlık durumu kötü

29 Aralık 2022 Perşembe, 17:19

Alman eski Papa 16. Benedict'in sağlık durumunun kötüye gittiği ancak durumunda herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.

AFP'nin haberine göre Papa Francis, doğum adı Joseph Ratzinger olan selefinin "çok hasta" olduğunu açıkladı.

Vatikan'dan gelen açıklamanın ardından 16. Benedict'e yakın bir kaynak ANSA haber ajansına yaptığı açıklamada, eski Papa'nın sağlığına ilişkin, "Durumu düne göre değişmedi" dedi ve doktorların eski Papa'nın sağlığını sürekli olarak izlediğini sözlerine ekledi.

Vatikan'dan bir kaynak, ANSA haber ajansında yer alan habere ilişkin, 16. Benedict'in "yaklaşık üç gün önce" kötüleşmeye başladığını söyledi.

"Kalbi de dahil olmak üzere hayati fonksiyonları bozuluyor" diyen kaynak, evde "gerekli tıbbi ekipmana" sahip olduğu için hastaneye kaldırılmasının planlanmadığını ifade etti.

Papa II. Jean Paul'ün yerine 78 yaşında gelen 16. Benedict, 2013 yılında Ortaçağ'dan bu yana dünya çapındaki Katolik Kilisesi'nin başkanlığından istifa eden ilk papa olmuştu.

16. Benedict, görevi bırakma kararında "fiziksel ve ruhsal sağlığındaki gerilemeyi" gerekçe göstermişti.