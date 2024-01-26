Bankada parası olanlar dikkat! Faiz kararının ardından mevduat faizlerinde düşüş sürüyor: Yüzde 50'nin altına indi

Yayınlanma: 26.01.2024 - 11:28

Güncelleme: 26.01.2024 - 11:28

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), dün haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalararası dahil) 19 Ocak ile biten haftada 11 milyar 251 milyon 545 bin lira azalışla 15 trilyon 415 milyar 67 milyon 283 bin liraya indi.

Bloomberg HT'nin aktardığına göre, aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,3 düşüşle 8 trilyon 835 milyar 277 milyon 366 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,6 artışla 5 trilyon 991 milyar 70 milyon 949 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 210 milyar 103 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 177 milyar 343 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı.

Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatında, parite etkisinden arındırılmış veriler göz önünde bulundurulduğunda 19 Ocak itibarıyla 982 milyon dolarlık artış görüldü.