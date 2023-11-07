Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyu vuruldu
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ isimli bir örgüt saldırdı.
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.
Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Mahmud Abbas'ın İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.
A new shadowy group has apparently emerged, calling itself the "Sons of Abu Jandal".— ???? ????????? (@Aldanmarki) November 5, 2023
In the statement below released an hour ago, they claim to be members of the PA security apparatus in the West Bank, and have given Mahmoud Abbas an ultimatum of 24 hours to declare an "open… pic.twitter.com/T9Mgxr379D
ABBAS'IN KORUMALARI İLE ÇATIŞTILAR
'Ebu Cendel'in Çocukları' adlı örgütün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ateş açtığı ve çatışmaların yaşandığı anlar sosyal medyada yayımlandı.
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