Son dakika: Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın konvoyu vuruldu

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ isimli bir örgüt saldırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2023 - 16:28
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Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas konvoyuna ateş açıldı. Kurşunların havada uçuştuğu olayda, 1 koruma vuruldu. Saldırıyı ‘Ebu Cendel'in Çocukları’ adlı örgüt üstlendi.

Batı Şeria'da Filistin güvenlik teşkilatı içinde örgütlü olduğu iddia edilen 'Ebu Cendel'in Oğulları' adlı örgüt, Mahmud Abbas'ın İsrail'e karşı harekete geçmesi için 24 saat süre vermişti.

ABBAS'IN KORUMALARI İLE ÇATIŞTILAR

'Ebu Cendel'in Çocukları' adlı örgütün Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın konvoyuna ateş açtığı ve çatışmaların yaşandığı anlar sosyal medyada yayımlandı.

AYRINTILAR GELİYOR...


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