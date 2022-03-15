Son Dakika: FOX News muhabiri Ukrayna'da öldürüldü
Son dakika gelişmesi... ABD televizyon kanalı FOX TV kameramanının, Ukrayna'da dün aracına açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.
FOX News Media CEO’su Suzanne Scott tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev dışındaki Horenka bölgesinde savaş kameramanı Pierre Zakrzewski'nin aracının isabet aldığı belirtildi.
Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de çalıştığı bildirilen Zakrzewski'nin, şubat başından beri Ukrayna'da görev yaptığı kaydedildi.
Dün gerçekleşen aynı saldırıda FOX News haber kanalı savaş muhabiri Benjamin Hall'un yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.
Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırıları sonucunda, 13 Mart'ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.
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