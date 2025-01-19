Son Dakika... Hamas, esir listesini İsrail’e teslim etti!

Son dakika gelişmesi... Hamas’tan üst düzey bir yetkili, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail’e gönderildiğini açıkladı. İsrail Başbakanlık Ofisi, Hamas ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının saat 12.15 itibarıyla resmen yürürlüğe girdiğini duyurdu.

Son Dakika... Hamas, esir listesini İsrail’e teslim etti!
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İHA
Yayınlanma: 19.01.2025 - 11:35

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Bugün TSİ 09.30’da yürürlüğe girmesi beklenen ancak Hamas’ın esir listesini teslim etmemesi nedeniyle ertelenen anlaşmada pürüzler ortadan kalktı. Ateşkes saat 12.15 itibarıyla resmen yürürlüğe girdi.

İsrail Başbakanlık Ofisi, esirlerin serbest bırakılmasının TSİ 17.00’den sonra gerçekleşeceğini bildirdi.

ESİR LİSTESİ İSRAİL'E ULAŞTI

Hamas’tan üst düzey bir yetkili, bugün serbest bırakılacak esirlerin listesinin İsrail’e gönderildiğini açıkladı. İsrail medyası da bugün serbest bırakılacak esirlerin isimlerinin İsrail’e ulaştığını bildirdi. 

İSRAİL GAZZE’YE SALDIRDI

Hamas’a bağlı Gazze Sivil Savunma Kurumu, ateşkesin yürürlüğe girmemesini fırsat bilen İsrail’in sabah saatlerinde düzenlediği hava saldırılarında en az 8 Filistinlinin öldüğünü, 25 Filistinlinin de yaralandığını aktardı.

SERBEST BIRAKILACAKLARIN İSİMLERİ BELLİ OLDU

İsrail ile varılan ateşkes ve esir değişimi anlaşması kapsamında serbest bırakacağı 3 kişinin isimlerini açıkladı.

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, varılan anlaşma sonucu ilk olarak, 3 İsrailli kadın esirin salıverileceğini belirtti.

Ebu Ubeyde, İsrailli Romi Gonen (24), Emily Damari (28) ve Doron Steinbrecher (31) adlı kadın esirlerin bugün serbest bırakılacağını duyurdu. 

İSRAİL LİSTEYİ TESLİM ALDIĞINI DOĞRULADI

AA'da yer alan bilgiye göre İsrail devlet televizyonu KAN'a konuşan İsrailli kaynaklar, Tel Aviv yönetiminin Hamas'ın arabuluculara ilettiği listeyi teslim aldığını doğruladı.

 


Etiketler: #Son dakika #Hamas #israil #ateşkes

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