Biden Washington Post'a yazdı: 'Kontrol Filistin'de olmalı'

Yayınlanma: 19.11.2023 - 16:22

Güncelleme: 19.11.2023 - 16:22

ABD Başkanı Biden, ABD'nin önde gelen gazetelerinden The Washington Post için bir makale kaleme aldı. İsrail ve Filistin arasındaki savaşı değerlendiren Biden, "İsrailli yerleşimcilere vize yasağı uygulanması" ve "Gazze ve Batı Şeria’nın Filistin yönetimi kontrolünde olması" gerektiğini yazdı.

'KONTROL FİLİSTİN'DE OLMALI'

İsrail'in 'kendini savunma hakkı olduğunu' dile getiren Biden, İsrailli yerleşimcilerin sivillere yönelik şiddetlerine değindi. Biden, "Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, yeniden işgal edilmemeli, kuşatma veya abluka yapılmamalı ve toprakları daraltılmamalı" değerlendirmesinde bulunurken Batı Şeria'da sivillere saldıranlara karşı vize yasağı uygulamaya hazır olduklarını vurguladı.

"Filistinliler Gazze'den zorla çıkarılmamalı, yeniden işgal edilmemeli, kuşatma veya abluka yapılmamalı ve toprakları daraltılmamalı" ifadesinde bulunan Biden, Gazze "bir daha asla terörizm için bir platform olarak kullanılmamalı" dedi.

Biden, "hepimiz iki devletli bir çözüm için çalışırken, nihayetinde yeniden canlandırılmış bir Filistin Yönetimi altında tek bir yönetim yapısı altında yönetilmelidir" değerlendirmesinde bulundu.

Biden, "İsrail liderlerine, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı aşırı şiddetin durdurulması ve şiddeti uygulayanların sorumlu tutulması gerektiğine dair ısrarcı oldum" açıklaması yaptı.

"HEMEN İSRAİL'E GİTTİM"

ABD Başkanı Biden, Uluslararası kamuoyunda kendisine "Gazze'de ateşkes çağrısında bulunması" yönündeki baskı artarken "İsrail halkıyla dayanışma göstermek ve savaş zamanında ABD'nin İsrail'in arkasında olduğunu dünyaya yeniden kanıtlamak amacıyla hemen İsrail'e gittim" dedi.

"Önümüzdeki aylarda ABD, 7 Ekim gibi bir günün bir daha yaşanmaması için daha barışçıl, bütünleşmiş ve refah düzeyi yüksek bir Orta Doğu kurma çabalarını iki katına çıkaracak" ifadesinde bulunan Biden, "Yönetimim en başından beri uluslararası insancıl hukuka saygı gösterilmesi, masum can kayıplarının en aza indirilmesi ve sivillerin korunmasına öncelik verilmesi çağrısı yaptı" açıklamasında bulundu.

İsrail seyahatinin yardım amaçlı olduğundan da bahseden Biden, "Gazzelilere temel insani yardımların yeniden ulaştırılması konusunda bir anlaşmaya varmak amacıyla İsrail ve Mısır liderleriyle yakın işbirliği içinde çalıştım. Birkaç gün içinde malzeme taşıyan kamyonlar yeniden sınırı geçmeye başladı. Bugün Mısır'dan her gün 100'e yakın yardım tırı Gazze'ye giriyor ve yardım akışının kat kat artması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

HAMAS İLE PUTİN'İ BİRBİRİNE BENZETTİ

Biden ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşına da değinirken Hamas'ın ve Putin'in "aynı amaca hizmet ettiğini" savundu. Putin ve Hamas'ı 'komşu demokrasileri haritadan silmeye çalışmakla' suçlayan Biden, "Hem Putin hem de Hamas, daha geniş bölgesel istikrarı ve entegrasyonu çökertmeyi ve ortaya çıkan düzensizlikten faydalanmayı umuyor" diye yazdı.