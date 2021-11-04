Son dakika... İbrahim Kalın'dan F-16 ve F-35 açıklaması

Son dakika gelişmesi... Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "(S-400'ün İncirlik'e taşındığı iddiası) İddialar doğru değil. Aslı astarı yok. Birinci önceliğimiz F-35 programı içinde olmaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
04 Kasım 2021 Perşembe, 16:35
Son dakika... İbrahim Kalın'dan F-16 ve F-35 açıklaması
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