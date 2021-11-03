MSB'den "S-400 bataryalarının İncirlik'e sevk edildiği" iddiasına yalanlama
Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medyada yer alan S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaların yalanladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, "S-400 bataryalarının İncirlik’e sevk edildiği"ne yönelik iddiaları yalanladı.
Bakanlık kaynakları, bazı internet sitelerinde yer alan "Türkiye’nin S-400 bataryalarını İncirlik Hava Üssü’ne sevk ettiğine" yönelik haberlere ilişkin soru üzerine, iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu kaydetti. MSB kaynakları konu hakkında yaptığı bilgilendirmede, "Sosyal medyada yer alan S-400’lerin İncirlik’e götürüldüğü iddiaları gerçek değildir" açıklamasında bulundu.
Sosyal medya üzerinden, Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemi bataryalarını, ABD Hava Kuvvetleri ve NATO tarafından kullanılan İncirlik Üssü'ne getirdiği iddia edildi.
Skynews, "Türkiye, ABD Hava Kuvvetleri’nin kullandığı İncirlik üssüne S-400 bataryalarını getirdi" şeklinde haber yapmış, iddia sosyal medya üzerinden yayılmıştı.
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