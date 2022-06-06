Son Dakika: İngiltere Başbakanı Boris Johnson, güvenoyu aldı

06 Haziran 2022 Pazartesi, 23:19

Başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 kurallarını ihlal ettiğinin ortaya çıkmasının ardından kendi partisi içinden de çok sayıda isim istifa etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

Muhafazakâr Partili milletvekillerinin güven oylaması için verdiği dilekçelerin yeterli sayıya ulaşması sonucunda, Johnson'ın parti liderliği konusunda güven oylaması yapılacağı belirtilmişti.

Başbakan Johnson oylamayı kaybettiği taktirde istifa etmek zorunda kalacaktı. İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parti içi güven oylamasını 148'e karşı 211 oyla kazandı.