Johnson ve Zelenski, Ukrayna'dan tahıl ihracatını sürdürme konusunda görüştü

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 18:30

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Ukrayna'daki savaş ve küresel gıda krizinin önlenmesine yönelik bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Johnson bir açıklama yaparak, "Bu sabah Başkan Zelenski'ye uzun vadede Ukrayna'nın yanında olduğumuzu söyledim. Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin ülkelerini savunmasına yardımcı olacak ekipmanları sağlamaya devam edeceğiz. Tahıl ihracatını yeniden başlatmanın ve küresel bir gıda krizini önlemenin yollarını bulmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Liderler, Donbas ve Ukrayna'nın doğusundaki son gelişmeleri tartıştı. Johnson, vatanlarını barbarca saldırılara karşı savunma çabalarında ihtiyaç duydukları ekipmanı sağlamak dahil olmak üzere, cesur Ukrayna Silahlı Kuvvetlerini desteklemeye devam edeceğini söyledi" denildi.

"LİDERLER, RUSYA'NIN GÜVENLİ NAKLİYE ŞERİTLERİNE İZİN VERMESİNİN ZORUNLULUĞU KONUSUNDA ANLAŞTILAR"



Başkanlık Ofisi ayrıca liderlerin görüştüğü konular arasında, Rusya'nın Ukrayna limanlarını abluka altına almasıyla büyüyen küresel gıda arzı krizinin de olduğunu belirterek, "Liderler Putin'in Ukrayna'nın en büyük nakliye limanı olan Odesa'ya yönelik ablukası hakkında konuştu. Başbakan, küresel bir gıda krizini önlemek için Ukrayna'dan tahıl ihracatını yeniden başlatmanın yollarını bulmak üzere uluslararası ortaklarla yürütülen yoğun çalışmalar hakkında Zelenski'yi bilgilendirdi. İngiltere'nin acil bir ilerleme sağlamak için G7 ortaklarıyla birlikte çalışacağını söyledi. Liderler, sonraki adımlar da dahil olmak üzere, Rusya'nın ablukasını gevşetmesi ve güvenli nakliye şeritlerine izin vermesinin zorunluluğu konusunda anlaştılar" açıklamasında bulundu.

"GIDA KRİZİNİ ÖNLEMEK VE UKRAYNA LİMANLARININ ENGELİNİ KALDIRMAK İÇİN BİRLİKTE ÇALIŞMALIYIZ"



Başbakanlık Ofisi, Johnson'ın Ukrayna'nın başarılı olması için uluslararası toplumun birlikte çalışmaya ve birlikte hareket etmeye devam etmesinin öneminden bahsettiğini belirterek, Ukrayna ve İngiltere'nin yakın temasta kalma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Görüşme sonrası açıklama yapan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ise, "Düzenli diyalogun bir parçası olarak, Başbakan Johnson ile başka bir telefon görüşmesi yaptım. Ukrayna için savunma desteğinin güçlendirilmesinden, güvenlik konusundaki çalışmaların yoğunlaştırılmasına ve Ukrayna'ya akaryakıt sağlanmasından bahsettik. Gıda krizini önlemek ve Ukrayna limanlarının engelini kaldırmak için birlikte çalışmalıyız" dedi.

Zelenski dün yaptığı açıklamasında da, Rusya'nın Karadeniz ve Azak Denizi üzerindeki ihracat yollarını kapatması nedeniyle, Ukrayna'nın tahıl ihracat arzının yarısının durdurulduğunu belirterek, yaklaşık 22 milyon ton tahılın depolarda beklediğini söyledi.