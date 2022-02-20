Son Dakika: İngiltere Kraliçesi Elizabeth Covid-19'a yakalandı

20 Şubat 2022 Pazar, 14:51

Buckingham Sarayı, Kraliçe 2'inci Elizabeth'in Covid-19'a yakalandığını duyurdu.

Saray tarafından yapılan açıklamada, "Kraliçenin Covid-19 testi bugün pozitif çıktı. Majesteleri hafif soğuk algınlığı ve benzeri semptomlar yaşıyor ancak önümüzdeki hafta Windsor'da görevlerine devam etmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, "Tıbbi yardım almaya devam edecek ve tüm uygun yönergeleri takip edecek" denildi.

BBC Kraliyet muhabiri Nicholas Witchell ise Kraliçe'nin aşılarının tam olduğunu bildirdi.

Tahtın varisi 73 yaşındaki Prens Charles, bu ayın başlarında ikinci kez koronavirüse yakalanmıştı. Bir saray kaynağı, Charles'ın kraliçe ile birkaç gün önce görüştüğünü söyledi.

Dünyanın en yaşlı ve en uzun süre tahtta kalan hükümdarı olan kraliçenin sağlığı, geçen ekim ayında hastaneye kaldırılığından ve doktorları tarafından dinlenmesi tavsiye edildiğinden beri gündemde.