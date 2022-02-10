Son Dakika: Prens Charles Covid-19'a yakalandı

10 Şubat 2022 Perşembe, 15:11

Galler Prensi Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, "Bu sabah Galler Prensi'nin COVID-19 testi pozitif çıktı ve şu anda kendisini izolasyona aldı" denildi. Açıklamada ayrıca, İngiltere tahtının 73 yaşındaki varisi Prens Charles'ın Perşembe günü için planlanan törenlere katılamayacağı kaydedildi.

Aralık ayında hem kendisinin hem de eşi Camilla'nın 3. doz Covid-19 aşısı olduklarını söyleyen Prens Charles, daha önce Mart 2020'de de koronavirüse yaklanmış ve sadece hafif semptomlar yaşamıştı.

Prens Charles, Çarşamba günü, British Asian Trust için bir resepsiyona katılmıştı, Maliye Bakanı Rishi Sunak da dahil olmak üzere diğer konuklarla sohbet etmişti. İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid ve İçişleri Bakanı Priti Patel de resepsiyona katılanlar arasındaydı.

Prens Charles'ın oğlu Prens William da 2020'de, babasından kısa bir süre sonra Covid-19'a yakalanmıştı