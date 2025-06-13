Son dakika… İran füzeleri ateşledi! Tel Aviv duman altında!

İsrail ordusu, ülke topraklarının İran tarafından fırlatılan füze ve insansız hava araçlarıyla hedef alındığını duyurdu. İran devlet medyası kısa bir süre önce Dini lider Hamaney'in, İran ordusuna misilleme emri verdiğini açıklamıştı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, "İran’dan İsrail topraklarına füze fırlatıldığı tespit edildi. Savunma sistemleri devreye alındı. Halk, güvenli alanlara girip ikinci bir duyuruya kadar orada kalmalıdır" denildi.

Jerusalem Post'a göre, Tel Aviv’de bir füzenin isabet ettiği belirtilen bölgeden dumanların yükseldiği görüldü. İsrail acil yardım servisi Magen David Adom, olayla ilgili şu ana kadar herhangi bir yaralanma bildirimi almadıklarını açıkladı.

"GERÇEK VAAT 3 OPERASYONU BAŞLADI"

İran ordusu, İsrail saldırılarına yanıt olarak 'Gerçek Vaat 3' misilleme operasyonunu başlattığını duyurdu.

Operasyon, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in televizyonda yaptığı konuşmanın hemen ardından geldi. Hamaney konuşmasında İsrail'in, İran Silahlı Kuvvetleri’nin karşılığı sonrası "çaresiz hale geleceğini" ifade etmişti.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından, İsrail’in saldırısından yaklaşık 24 saat sonra yapılan açıklamada, misilleme operasyonunun başlatıldığı doğrulandı.

Açıklamada, operasyonun, “Ya Ali ibn Ebi Talib” kod adıyla ve Gadir-i Hum Bayramı’na denk gelecek şekilde gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada ayrıca, operasyonun detaylarının ilerleyen saatlerde kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.





YEMEN'DEN İSRAİL'E FÜZE

İsrail ordusu, Yemen’den Kudüs ve Batı Şeria yönüne bir füze fırlatıldığını bildirdi. İsrail basınında yer alan haberlere göre, fırlatılan füze Batı Şeria’daki El Halil (Hebron) kentine düştü, herhangi bir müdahale yapılmadı. IDF, olayın incelendiğini açıkladı.

FORDOW TESİSİ HEDEF ALINDI

Öte yandan ordu sözcüsü, İsrail Hava Kuvvetleri’nin İsfahan’daki İran nükleer tesisine yönelik saldırısını tamamladığını duyurdu. Sözcü Tuğgeneral Ephraim Dafrin, “Bu tesis, zenginleştirilmiş uranyumun dönüştürülmesi sürecini yürütüyordu. Bu işlem, nükleer silah üretiminin bir sonraki aşamasıdır. Saldırıda metalik uranyum üretim tesisi, dönüştürme altyapısı, laboratuvarlar ve ilave altyapı yok edildi.” ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, İran genelinde füze rampaları ve İHA altyapılarına yönelik operasyonun 16 saat sürdüğünü açıkladı. Hem New York Times hem de İran'ın Fars News ajansı, saldırıların Kum yakınlarındaki dağ içine inşa edilmiş nükleer Fordow tesisini de hedef aldığını doğruladı.

YEDEK ASKERLER GÖREVE ÇAĞRILDI

Ynet'e göre, İsrail ordusu, saldırıların başlamasının ardından yedek askerleri ülke genelindeki çeşitli cephe hatlarına çağırdı. Açıklamada, bunun savunma ve taarruz planlarının bir parçası olduğu belirtildi.