Son dakika... İran Genelkurmay Başkanı Musavi öldürüldü

İran devlet medyası ve uluslararası ajansların canlı haber akışına göre, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi ABD ve İsrail'in ortak saldırısında hayatını kaybetti.

40 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLMİŞTİ

İran ve ABD arasındaki nükleer müzakereler devam ederken İsrail ve ABD ortaklığında dün sabah saatlerinde İran'a çok sayıda saldırı düzenlendi. Saldırıların ardından İran da karşılık verdi.

Katar ve BAE başta olmak üzere bölgedeki birçok ABD üsleri İran tarafından vuruldu. İsrail ve ABD, İran'da bir kız ilkokulunu hedef aldı, saldırıda 150 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Saldırılar devam ederken ABD Başkanı Donald Trump, "Tarihin en kötü insanlarından biri Ali Hamaney öldü" açıklamasında bulundu.

Trump'ın açıklamasından bir süre sonra İran devlet televizyonu dini lider Ali Hamaney'in ölümünü doğruladı. Ülkede 40 gün yas ilan edildi.