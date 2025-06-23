Son Dakika... İran'ın ABD üslerine saldırısının ardından: Donald Trump'tan ilk açıklama!

İran, Katar ve Irak’taki ABD askeri üslerini hedef alan "Beşaretü’l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattığını duyurdu. İran söz konusu operasyonda Katar ve Irak'taki ABD üslerine saldırı düzenledi.

ABD Başkanı Donald Trump, operasyonun ardından bir açıklama yaptı.

Trump şunları söyledi:

"İran, nükleer tesislerini imha etmemize resmi olarak çok zayıf bir karşılık verdi ki biz de bunu bekliyorduk ve çok etkili bir şekilde karşılık verdik. Atılan 14 füzenin 13'ü düşürüldü ve 1 tanesi de tehdit oluşturmayan bir yöne doğru gittiği için 'serbest bırakıldı'.

İran'a bize erken haber verdiği için teşekkür etmek istiyorum; bu sayede hiçbir can kaybı yaşanmadı ve kimse yaralanmadı. Belki de İran artık bölgede barış ve uyuma doğru ilerleyebilir ve ben de İsrail'i aynı şeyi yapması için şevkle teşvik edeceğim.

Tebrikler dünya, barış zamanı geldi.”