Son Dakika... İran'ın operasyonunun ardından: Trump'tan 'ateşkes' açıklaması! 'Tam mutabakat sağlanmıştır'

İran, Katar ve Irak’taki ABD askeri üslerini hedef alan "Beşaretü’l-Feth" (Zaferin Müjdesi) adlı operasyon başlattığını duyurmuştu. Söz konusu operasyonda, Irak ve Katar'da bulunan ABD üsleri füzeli saldırıyla vurulmuştu.

Operasyonun ardından, ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabından 'ateşkes konusunda tam mutabakat sağlandığını' duyuran bir paylaşım yaptı.

Trump, şunları yazdı:

"HERKESE TEBRİKLER! İsrail ve İran arasında, yaklaşık 6 saat içinde (her iki tarafın da hâlihazırda devam eden son operasyonlarını tamamlamasının ardından) geçerli olacak şekilde, TAM VE KAPSAMLI BİR ATEŞKES konusunda tam mutabakat sağlanmıştır!

Bu ateşkes, 12 saat sürecek ve bu sürenin sonunda SAVAŞ RESMİ OLARAK SONA ERMİŞ SAYILACAKTIR!

Resmî olarak, ateşkese ilk olarak İran başlayacak; 12. saatin sonunda ise İsrail ateşkese katılacak ve 24. saatin sonunda, DÜNYA tarafından 12 GÜNLÜK SAVAŞ’IN RESMÎ SONA ERDİĞİ ilan edilecektir. Her bir ateşkes diliminde, diğer taraf SAKİN ve SAYGILI kalacaktır.

Her şey olması gerektiği gibi ilerlediği takdirde — ki öyle olacak — İsrail ve İran’ı, bu savaşı sonlandırma konusunda gösterdikleri direnç, cesaret ve zekâdan dolayı yürekten tebrik ediyorum. Bu, yıllarca sürebilecek ve tüm Orta Doğu’yu yok edebilecek bir savaş olabilirdi. Ama öyle olmadı — ve asla da olmayacak!

Tanrı İsrail’i korusun,

Tanrı İran’ı korusun,

Tanrı Orta Doğu’yu korusun,

Tanrı Amerika Birleşik Devletleri’ni korusun,

ve TANRI DÜNYAYI KORUSUN!"



