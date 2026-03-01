Son dakika... İran medyası açıkladı: Hamaney'in yerine geçici olarak atanan isim belli oldu

ABD’nin İsrail ile birlikte İran’a başlattığı saldırılar ikinci gününde sürerken, İran devlet televizyonu dini lider Ali Hamaney'in öldürüldüğünü duyurdu.
İsrail sabah saatlerinde yeniden operasyon düzenlediğini duyururken; İran ordusu ABD ile İsrail hedeflerine yönelik yeni saldırılar başlattığını açıkladı.
İran medyası, Hamaney'in yerine geçici olarak Ayetullah Arafi'nin atandığını açıkladı.
İSRAİL VE ABD'DEN ORTAK SALDIRI
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD, dün sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar düzenledi. İran devlet televizyonu, İran lideri Hamaney'in ABD-İsrail'in dün düzenlediği saldırıda hayatını kaybettiğini duyurdu.
HAMANEY'İN YERİNE GEÇİCİ OLARAK GEÇEN İSİM AÇIKLANDI
İran medyası, Hamaney'in yerine geçici olarak geçecek ismi açıkladı. Ayetullah Arafi, Hamaney'in yerine atandı.