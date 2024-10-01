Son Dakika... İran'dan, İsrail'e füze saldırısı: Tel Aviv'de sirenler çalıyor!

Yayınlanma: 01.10.2024 - 19:42

Güncelleme: 01.10.2024 - 20:18

İsrail Ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran'dan İsrail'e füze fırlatıldığı belirtildi.

İsrail medyasında, atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin genelinde sirenlerin çaldığı aktarıldı.

İsraillilere "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapıldı.

Bu açıklamanın ardından ülkenin diğer birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İran devlet televizyonu Press TV canlı yayında, İran'dan İsrail'e 400 adet balistik füzenin ateşlendiğini öne sürdü. İsrail Ordu Radyosu ise 200'den fazla füze fırlatıldığını iddia etti.

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Ürdün üzerinden İsrail'e doğru uçan onlarca füze gördüklerini söyledi. Ürdün ile Batı Şeria sınırında bulunan Ürdün Vadisi'nde de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan açıklamada İsrail'in füzelerle hedef alındığı, misilleme yapması halinde de "tekrar hedef alınacağı" belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'li yetkililer, 1 Ekim'de yaptıkları açıklamada, İran'ın yakın bir zamanda İsrail'e karşı, en az Tahran'ın bu yılın başlarında düzenlediği saldırı kadar büyük olabilecek bir balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretler olduğunu söylemişti.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin İsrail'i, İran'ın füze saldırılarına karşı savunma hazırlıklarını aktif olarak desteklediğini söyledi.

Yetkili, “İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı İran için ağır sonuçlar doğuracaktır” dedi.