İran'dan, İsrail'e füze saldırısı... Biden'dan ABD ordusuna 'teyakkuz' emri

Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığını duyurmuştu. İsrail Ordusu, beklenen füze saldırısının başladığını açıkladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran füzelerinin düşürülmesi için orduya 'İsrail'e yardım emri' verdiği duyuruldu.

İsrail medyasında, atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenler çaldığı aktarıldı.

