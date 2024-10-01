İran'dan, İsrail'e füze saldırısı... Biden'dan ABD ordusuna 'teyakkuz' emri

Yayınlanma: 01.10.2024 - 19:42

Güncelleme: 01.10.2024 - 21:04

Beyaz Saray ve ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilileri, İran'ın İsrail'e balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığını duyurmuştu. İsrail Ordusu, beklenen füze saldırısının başladığını açıkladı. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın, İran füzelerinin düşürülmesi için orduya 'İsrail'e yardım emri' verdiği duyuruldu.

İsrail medyasında, atılan füzeler nedeniyle Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde sirenler çaldığı aktarıldı.

THIS ISN’T NORMAL.



Every single one of these rockets is meant to kill. pic.twitter.com/VjyQFJ53Tk — Israel ????? (@Israel) October 1, 2024

Öte yandan Filistinli savaşçıların, İsrail işgali altındaki bölgelerde, İran'ın misillemesini silahlarını ateşleyerek sevinçle kutladıkları görüldü.

Palestinian fighters jubilantly celebrate Iran's retaliatory missile attack on occupied Palestine by firing their guns pic.twitter.com/EnVW1t4rID — Press TV ?? (@PressTV) October 1, 2024

İSRAİL ORDU SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

İsraillilere daha önce, "uyarıları dikkate almaları ve güvenli yerlerde kalmaları" çağrısı yapılmıştı. Bu açıklamanın ardından, ülkenin diğer birçok bölgesinde de siren sesleri duyuldu.

İsrail Ordu Sözcüsü tarafından T.S.İ ile 20:30 sıralarında yapılan açıklamada. "Yeni tehditler olduğunu (füze saldırısının devam edeceğini) düşünmüyoruz. Vatandaşlarımız sığınaklarından çıkabilir" ifadeleri yer aldı.

DEVRİM MUHAFIZLARI'NDAN AÇIKLAMA

Öte yandan İran devlet televizyonu Press TV canlı yayında, İran'dan İsrail'e 400 adet balistik füzenin ateşlendiğini öne sürdü. İsrail Ordu Radyosu ise 200'den fazla füze fırlatıldığını iddia etti.

Israel right now: pic.twitter.com/HEChXzGr1q — Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 1, 2024

Reuters'a konuşan görgü tanıkları, Ürdün üzerinden İsrail'e doğru uçan onlarca füze gördüklerini söyledi. Ürdün ile Batı Şeria sınırında bulunan Ürdün Vadisi'nde de şiddetli patlama sesleri duyuldu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, tarafından yapılan açıklamada İsrail'in füzelerle hedef alındığı, misilleme yapması halinde de "tekrar hedef alınacağı" belirtildi.

NE OLMUŞTU?

ABD'li yetkililer, 1 Ekim'de yaptıkları açıklamada, İran'ın yakın bir zamanda İsrail'e karşı, en az Tahran'ın bu yılın başlarında düzenlediği saldırı kadar büyük olabilecek bir balistik füze saldırısı düzenlemeye hazırlandığına dair işaretler olduğunu söylemişti.

Üst düzey bir Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin İsrail'i, İran'ın füze saldırılarına karşı savunma hazırlıklarını aktif olarak desteklediğini söyledi.

Yetkili, “İran'dan İsrail'e yönelik doğrudan bir askeri saldırı İran için ağır sonuçlar doğuracaktır” dedi.