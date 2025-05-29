Son Dakika... ABD'nin İsrail planı neyi içeriyor: 'Ateşkes teklifi kabul edildi'

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Gazze’de tutulan rehinelerin ailelerine, ABD özel temsilcisi Steve Witkoff’un sunduğu yeni geçici ateşkes ve rehine takası planı doğrultusunda ilerlemeye hazır olduğunu söylediği bildirildi.

ABD merkezli Axios’un ismini vermediği İsrailli yetkililere dayandırdığı habere göre, Netanyahu bu mesajı bugün rehinelerin aileleriyle gerçekleştirdiği özel bir görüşmede paylaştı.

Hamas, daha önce 'yeni' öneriyi aldıklarını ve incelediklerini açıklamıştı.

Öte yandan Hamas’ın planı yeterli bulmadığı ve özellikle ateşkesin sona ermesinin ardından İsrail’in askeri operasyonlara devam edebilmesine olanak tanıyacak maddeler nedeniyle çekinceli olduğu belirtiliyor. Hamas’tan konuya ilişkin resmi bir açıklama ise henüz yapılmadı.

PLAN NEYİ İÇERİYOR?

Witkoff Planı olarak bilinen öneri, İsrail ve Hamas arasında süregelen çatışmaları durdurmayı ve rehinelerin serbest bırakılmasını amaçlıyor. Planın ilk aşamasında, en az 10 rehinenin serbest bırakılması ve 45 ila 60 gün sürecek bir ateşkes öngörülüyor. Bu süre zarfında, insani yardımların Gazze’ye ulaştırılması ve daha kapsamlı bir anlaşma için müzakerelerin sürdürülmesi planlanıyor.

Yeni ateşkes planı Gazze’deki askeri operasyonların sürdüğü insani krizin derinleştiği ve uluslararası baskının giderek arttığı bir dönemde gündeme geldi.