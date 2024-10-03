Son Dakika... İsrail Beyrut'u bir kez daha vurdu!
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a bir kez daha saldırı düzenledi. Dahiye'de saldırı sonucu peş peşe üç büyük patlama meydana geldiği bildirildi.
İsrail, Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırılarına devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada Beyrut’un hedef alındığı bildirildi.
İsrail ordusu, Lübnan’ın güneyindeki Dahiye bölgesine hava saldırısında bulundu.
Başkent Beyrut'un Dahiye banliyosündeki saldırı sonucu peş peşe üç büyük patlama meydana geldiği bildirildi.
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