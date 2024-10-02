İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı: 7 asker daha öldü

İsrail ordusu, kara saldırısı başlattığı Lübnan'da ikisi yüzbaşı olmak üzere 7 askerinin daha öldüğünü, 7 askerinin de ağır yaralandığını bildirdi.

İsrail'den Lübnan'a kara saldırısı: 7 asker daha öldü
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AA
Yayınlanma: 02.10.2024 - 17:54

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki bir köyde yaşanan çatışmada 5 askerin öldüğü, birisi subay olmak üzere 5 askerin de ağır yaralandığı belirtildi.

Yine Lübnan'ın güneyindeki iki ayrı olayda 2 askerin öldüğü, 2'sinin ise ağır yaralandığı ifade edildi.

Ölen askerlerden ikisinin yüzbaşı rütbesinde olduğu kaydedildi.

Bu olaylarla birlikte İsrail işgalinin başladığı 30 Eylül'den bu yana Lübnan'daki çatışmalarda ölen İsrail askerlerinin sayısı 8'e yükseldi.

İsrail ordusu, 30 Eylül'de Lübnan'ın güneyinde Hizbullah'ın altyapısına yönelik sınırlı ve yoğun kara saldırılarına başladığını bildirmişti.


Etiketler: #israil

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