Son Dakika: İsrail bir kez daha sağlık kuruluşlarına saldırdı!
Son dakika haberi... İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu. Şifa Hastanesi'nden yaralı taşıyan ambulanslar da vuruldu.
İsrail ordusu, Gazze'de binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurdu.
Şifa Hastanesi'nden yaralı taşıyan ambulansların da vurulduğu bildirildi.
Gazze Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki ağır yaralıları taşıyan bir ambulans konvoyunu hedef aldığını, konvoyun vurulması sonucu çok sayıda Filistinlinin öldüğünü ve yaralandığını duyurdu.
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref El Kudra yaptığı açıklamada, "Bu bir sağlık konvoyuydu” ifadelerini kullanarak, saldırı sırasında Mısır’a gönderilecek hastaların ambulanslarda olduğunu aktardı. El Kudra, “Ambulanslar 15-20 ağır yaralı hastayı taşıyordu” dedi.
El Cezire'nin aktardığına göre, Gazze'deki yetkililer İsrail'in Şifa Hastanesi'nden ayrılırken yaralıları taşıyan ambulans konvoyuna saldırması sonucu çok sayıda can kaybının yaşanmasından endişe edildiğini söyledi.
Ayrı bir saldırıda Gazze sahil yolu boyunca güneye kaçarken aralarında çocukların da bulunduğu 14 Filistinlinin öldürüldüğü de bildirildi.
İsrail, Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’nin bahçesinde bulunan ambulans konvoyuna hava saldırısı düzenledi. Saldırıda çok sayıda ölü ve yaralının olduğu belirtildi.
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