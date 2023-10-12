Son dakika: İsrail-Filistin geriliminde 1 Türk öldü: 1 Türk kayıp

Son dakika... İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, saldırılarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Büyükelçilik, 1 Türk'ün ise kayıp olduğunu bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:06
Son dakika: İsrail-Filistin geriliminde 1 Türk öldü: 1 Türk kayıp
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İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, 6'ncı gününde şiddetlenerek devam ederken İsrail Büyükelçiliği, 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi. 

İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden bilgi aktaran İsrail Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, bir Türk vatandaşından da haber alınamamaktadır" denildi. 

Büyükelçiliğin aktardığı bilgi, henüz Türkiye tarafından teyit edilmedi.


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