Son dakika: İsrail-Filistin geriliminde 1 Türk öldü: 1 Türk kayıp

Yayınlanma: 12.10.2023 - 12:06

Güncelleme: 12.10.2023 - 12:12

İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, 6'ncı gününde şiddetlenerek devam ederken İsrail Büyükelçiliği, 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi.

İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden bilgi aktaran İsrail Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, bir Türk vatandaşından da haber alınamamaktadır" denildi.

Büyükelçiliğin aktardığı bilgi, henüz Türkiye tarafından teyit edilmedi.