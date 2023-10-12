Son dakika: İsrail-Filistin geriliminde 1 Türk öldü: 1 Türk kayıp
Son dakika... İsrail Büyükelçiliği’nin İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden aldığı bilgilere göre, saldırılarda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetti. Büyükelçilik, 1 Türk'ün ise kayıp olduğunu bildirdi.
İsrail ile Filistin arasındaki çatışmalar, 6'ncı gününde şiddetlenerek devam ederken İsrail Büyükelçiliği, 1 Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, 1 Türk vatandaşından da haber alınamadığı bildirildi.
İsrail Hükümeti Basın Ofisi’nden bilgi aktaran İsrail Büyükelçiliği'nin açıklamasında, "Hamas’ın 7 Ekim’de gerçekleştirdiği saldırıda bir Türk vatandaşı hayatını kaybetmiş, bir Türk vatandaşından da haber alınamamaktadır" denildi.
Büyükelçiliğin aktardığı bilgi, henüz Türkiye tarafından teyit edilmedi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Araç ve konut 'satın almayın' çağrısı!
- Akşener'den Erdoğan'a ittifak yanıtı!
- 'Gereken yapılacak'
- İktidar atayacak doktor bulamadı!
- İki günde iki silahlı saldırı
- Kullanılmayan cep telefonlarında yeni dönem!
- Yargı kendi ‘belgeselinde’ KHK’lıları oynatmış!
- Acun Ilıcalı'dan 'Hasan Can Kaya' itirafı
- Emekliye 'ikramiye'de kapsam genişleyecek mi?
- Şüpheliler arasında noter ve polisler de var!