Son dakika... İsrail Gazze'ye kara harekatı başlattı!

Bombardımanların sürdüğü Gazze Şeridi'ne karandan da müdahale geldi. ABD basını; İsrail askeri birliklerinin Gazze'ye girdiğini ve savaş uçaklarının ağır bombardıman düzenlediğini duyurdu.

TANKLAR KENT MERKEZİNDE!

ABD merkezli Axios gazetesinden Barak Ravid'ın haberine göre; Gazze kent merkezine tanklar girdi. Saldırı haberi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun İsrail ziyareti sonrasında geldi.

Axios’a konuşan İsrailli yetkililer; ABD Başkanı Donald Trump’ın operasyonu desteklediğini, ancak sürecin bir an önce tamamlanmasını talep ettiğini aktardı.

The Jerusalem Post gazetesi de; İsrail ordusunun, Gazze kentine yönelik yeni bir kara saldırısı başlattığını duyurdu. İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, tankların şehre girmeye başladığı bildirildi.

"GAZZE YANIYOR" PAYLAŞIMI

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusunun Gazze kentine işgal için şiddetli saldırılar düzenlediğini kaydetti.

"Gazze yanıyor" paylaşımında bulunan Katz, Hamas'ın "yenilgiye uğratılması" ve İsrailli esirlerin serbest kalmasını sağlamak için ordunun kente "demir yumrukla" saldırdığını ifade etti.

İsrail'in "askeri operasyon" olarak nitelendirdiği saldırılar, Gazze'de insani krizi derinleştirirken, uluslararası toplumda da giderek artan tepkilere yol açıyor.